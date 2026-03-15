Игрок «Спартака» назвал главную проблему команды

Игрок «Спартака» Литвинов: все упирается в то, что мы не реализуем свои моменты
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что команда не может реализовать опасные моменты, передает «Матч ТВ».

«Тренер сейчас ищет какие‑то связки, пытается найти что‑то новое. Все упирается в то, что мы не реализуем свои моменты. Какие‑то мелочи, но они влияют на исход такой большой и важной игры», — сказал Литвинов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 22-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее московский ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив калининградской «Балтике»

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
