Трамп пообещал вернуть санкции против России

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что возобновит действие недавно приостановленных санкций против России. Это произойдет, как только закончится кризис на нефтяном рынке.

«Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть», — сказал он.

По словам главы Белого дома, смягчение санкций связано с тем, что он хочет доступной нефти на мировом рынке.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.