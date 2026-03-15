В Севастополе нашли сбитый украинский дрон

Развожаев сообщил об обнаружении сбитого беспилотника в Севастополе
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Сбитый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ночью на подлете к населенному пункту уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них нашли в районе пляжа Омега.

«Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют», — написал Развожаев.

Он уточнил, что сотрудники профильных служб решают, что делать с находкой. Специалисты либо подорвут БПЛА на месте, либо транспортируют его в отдаленное место и уже там уничтожат.

В ночь с 14 на 15 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 170 беспилотников ВСУ над территорией России. Воздушные цели были нейтрализованы в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае. Также атакам подверглись Белгородская, Курская, Саратовская, Тверская, Волгоградская, Ростовская, Брянская, Калужская, Смоленская и Тульская области. Несколько летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря и в столичном регионе. При этом 20 БПЛА направлялись в сторону Москвы.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на порт в Краснодарском крае.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
