Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»

ТАСС: пострадавшая во время теракта в «Крокусе» умерла после длительного лечения
Наталья Скисова, получившая тяжелые ранения во время теракта в «Крокус сити холле» почти два года назад, умерла после длительного лечения. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По словам юриста, женщина скончалась 14 марта. Айвар уточнила, что 42-летняя женщина долго проходила лечение после трагедии в «Крокусе». Во время теракта она получила тяжкий вред здоровью.

Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 12 марта.

15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, соответствующее наказание понесли и пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и другое.

Теракт произошел почти два года назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание проникли исполнители с оружием и открыли огонь по людям, затем подожгли концертный зал.

Более 600 человек получили травмы, 150 не выжили. Главных фигурантов поймали в момент, когда они двигались к границе с Украиной.

Ранее один из пострадавших в теракте в «Крокус сити холл» покончил с собой после длительного лечения.

 
Россияне рискуют потерять на переплате за ЖКУ миллиарды рублей. Как не дать себя обмануть
