Фондовый рынок США открылся падением

Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones опустился на 0,33% и составил 24 730,86 пункта.

Индекс S&P 500 просел на 0,14%, до 2724,06 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,01% и составил 7424,29 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 11,01 коп., до 72,11 руб., курс доллара вырос на 25,69 коп., до 61,66 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем с показателем на пятницу на 19,09 руб., составив 66,36 руб.

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