Гройсман назвал «Северный поток — 2» оружием и призвал ЕС остановить его

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что российская сторона использует природный газ в качестве оружия против Евросоюза (ЕС) и Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гройсман сравнил «Северный поток — 2» с «гибридный оружием», которое направлено против стран-членов ЕС и призвал остановить его.

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«Россия использует газ как оружие против Украины, против нашей независимости», — сказал Гройсман.

Ранее председатель управляющего совета оператора Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».