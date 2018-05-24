Кудрин рассказал, как можно достать деньги для реализации майского указа

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для нахождения денег на реализацию «майского указа» президента лучше скорректировать бюджетное правило. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я назову еще один такой выбор — это повышать налоги для формирования вот этой большой новой суммы в 8 трлн руб. или не повышать. Я считаю, если нам нужно выбирать между корректировкой бюджетного правила на $5 или повышением налогов, то здесь однозначный вывод — лучше скорректировать бюджетное правило и не повышать налоги», — сказал Кудрин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что курс рубля при нынешних ценах на нефть опустился бы ниже 50 руб. за доллар без бюджетного правила.