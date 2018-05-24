Глава МВФ рассказала о главных угрозах для мировой экономики

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард рассказала на Петербургском международном экономическом форуме об основных рисках для мировой экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Угрозы протекционизма, введения пошлин, о которых мы говорим, очевидно, представляют собой угрозу для международной торговли — это риск номер один. Риск номер два — я бы назвала его бюджетным риском. Речь идет об очень большом уровне долга», — сказала Лагард.

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Третьим риском Лагард назвала нестабильность финансового рынка, которая может привести к росту инфляции в США. Впоследствии данный фактор повлияет на курс доллара и спровоцирует отток средств из развивающихся рынков.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия повысила оценку роста мирового реального ВВП на текущий и следующий годы.