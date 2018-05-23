Трамп рассказал о будущем изменении двусторонней торговли с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что двусторонняя торговля между США и Китаем изменится в будущем.

«Наше торговое соглашение с Китаем хорошо продвигается, однако, по итогу нам придется прибегнуть к иной структуре, поскольку заключить (соглашение) и проверить результаты после его достижения будет слишком сложно», — написал Трамп в своем твиттере.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай согласился приобрести огромное количество американской сельхозпродукции в рамках торгового соглашения.

Он подчеркнул, что для КНР будут снижены пошлины.