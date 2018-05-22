Кабмин одобрил отчет об исполнении бюджета ПФР

Правительство одобрило отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2017 год. Об этом говорится в сообщении ПФР, поступившем в «Газету.Ru».

«Сегодня на заседании Правительства России был рассмотрен и одобрен отчет об исполнении бюджета ПФР за 2017 год. Правительство приняло решение о направлении отчета в Федеральное Собрание России. Бюджет Пенсионного фонда — 2017 был сбалансирован по доходам и расходам», — заявили в ПФР.

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Уточняется, что в части бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, профицит по итогам года составил 109 млрд руб.

В части, связанной с формированием пенсионных накоплений, сложилось превышение расходов над текущими поступлениями в размере 59,4 млрд руб, что обусловлено переводом средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.

«Покрытие этих расходов будет обеспечено за счет средств пенсионных накоплений, переданных в управляющие компании (1,9 трлн рублей в 2017 году)», — пояснили в фонде.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета ПФР может увеличиться более чем в два раза.