Госдума утвердила Кудрина председателем Счетной палаты

Госдума назначила экс-министра финансов, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина председателем Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, Кудрин поблагодарил Голикову и ее коллег по Счетной палате за проделанную работу. Он подчеркнул, что необходимо увязать стратегические цели страны и результаты управления бюджетными механизмами с механизмами госпрограмм.

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17 мая депутаты Госдумы единогласно освободили Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты назначается на шесть лет.

С марта 2004 года Кудрин занимал пост министра финансов России, а с сентября 2007 года являлся заместителем председателя правительства.

26 сентября 2011 года он был освобожден от занимаемой должности.