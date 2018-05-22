На сессии ПМЭФ выступит мистик и провидец из Индии

На пленарной сессии «Транзитный мир: что завтра?» в рамках Петербургского международного экономического форума ожидается выступление йога, мистика и провидца Садхгуру. Об этом сообщается в программе фестиваля.

«Меняются экономические уклады, отношения между людьми, стирается грань между реальным и виртуальным. Это переломный момент, который, очевидно, не будет длиться вечно. Это – транзитный мир. Мы движемся к реальности, в которой ИИ избавит от рутинных задач, ВИЭ вытеснят нефть, биотехнологии решат проблему нехватки медикаментов. Выдержать темп изменений сложно», — говорится в описании к сессии.

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Садхгуру является учредителем фонда «Иша», которая выступила в качестве инициатора высокоэффективных программ йоги, направленных на преобразование человека и его процветание, а также проектов, направленных на развитие сельских районов Индии.

«Глубокие и страстные, проникновенные, логичные и неизменно остроумные, выступления Садхгуру снискали ему славу прославленного докладчика и «властителя дум». Благодаря его проницательному и точному взгляду на актуальные вопросы и мировые проблемы, а также его безошибочному научному подходу к вопросам человеческого благополучия, его приглашали в качестве ключевого докладчика в международную штаб-квартиру ООН, стал одним из регулярных докладчиков на Международном экономическом форуме и специальным гостем на Австралийском форуме лидеров Australian Leadership Retreat, Индийском экономическом саммите и конференций TED», — сообщается на сайте ПМЭФ.

Садхгуру был награжден правительством Индии премией «Падма вибхушан», вручаемой гражданским лицам за выдающиеся и исключительные заслуги.