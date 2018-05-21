В Британии объяснили призыв к введению новых антироссийских санкций

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон преисполнен решимости разобраться с проблемой незаконных денежных потоков. Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания взяла на себя ведущую роль в глобальной борьбе с незаконными финансами, и преступники не должны сомневаться в том, что мы придем за ними, их активами и их деньгами», — сказал пресс-секретарь, комментируя призыв комитета по международным делам парламента Великобритании ужесточить антироссийские санкции.

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Он также добавил, что власти намерены покончить в стране с «грязными деньгами» и их отмыванием.

Ранее сообщалось, что британские власти пожаловались на «грязные деньги» из России.