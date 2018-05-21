Медведев намерен в ближайшее время подписать поручения по майскому указу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с вице-премьерами, что он намерен в ближайшее время подписать перечень поручений по реализации майского указа президента. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru.»
«Правительство сформировано, и оно должно будет решать те самые задачи, которые вытекают из главного майского указа президента страны. С выполнения майского указа мы сегодня и начнем. В ближайшее время я подпишу перечень поручений по его реализации», — сказал Медведев.
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Он подчеркнул, что данный перечень практически готов.
Ранее Медведев сообщил, что объем средств на реализацию майского указа будет увеличен на треть и составит около 25 трлн руб.