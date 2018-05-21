«Ъ» сообщил о закрытии магазинов «Перекресток экспресс»

Продовольственный оператор X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов «Перекресток Экспресс» и начал закрывать их. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«За семь месяцев количество точек уменьшилось в полтора раза. Если после оптимизации сети покупатель так и не появится, будут закрыты и оставшиеся «Экспрессы», — сообщает издание.

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По словам источника, около пяти-десяти объектов были отданы под магазины «Пятерочка», остальные закрытые точки не вписались в этот формат.

Уточняется, что решение о дальнейшей судьбе сети будет принято к концу текущего года.

В октябре прошлого года X5 Retail Group сообщила о продаже сети «Перекресток-Экспресс».