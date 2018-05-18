США ввели новые санкции против Венесуэлы

США расширили санкции в отношении Венесуэлы, сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.

Ограничения были введены против четырех граждан Венесуэлы и трех связанных с ними организаций.

Ранее сообщалось, что национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента.

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Николас Мадуро решил начать свою предвыборную кампанию с общения с шаманами.

В национальном парке Ла Льовисна Мадуро встретился с группой детей и шаманов. Они благословили его, после чего венесуэльский президент, по его же словам, почувствовал себя «обновленным» и получившим новые силы.