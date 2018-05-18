В России выросла задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель текущего года выросла на 141 млн руб. (на 4,9%), до 3 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 969 млн руб, или 32,3%, в 2016 году и ранее — 1,146 млрд руб, или 38,2%.

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«Задолженность по заработной плате на 1 мая 2018 г. имелась перед 48,2 тыс.человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 41% — работники обрабатывающих производств; 23% — строительства; по 10% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок и транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых», — пояснили в ведомстве.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что увеличение задолженности по заработной плате в России в марте является фоновым.