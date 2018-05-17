Рябков: Россия должна снизить зависимость от американской банковской системы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва нарастит диалог с БРИКС по вопросу снижения зависимости от американской банковской системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно форсировать снижение зависимости от американской банковско-финансовой системы, и делать все для того, чтобы существовали альтернативные каналы, направления, возможности для работы в обход тех сейчас очень серьезно дающих о себе знать ресурсов американских политиков, финансистов и регуляторов в плане коррекции поведения независимого бизнеса из других стран», — сказал Рябков.

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Он также добавил, что экстерриториальность действий США постепенно превращается в самодовлеющую проблему.

«Мы будем интенсифицировать диалог с коллегами, в том числе в формате БРИКС, на предмет того, как найти этому всему альтернативу, как от этого начинать избавляться», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в госдолг США.