Японский перевозчик извинился за «непростительно» ушедший на 25 секунд раньше поезд

В Японии железнодорожный оператор извинился за «непростительный» инцидент с поездом, который отбыл со станции на 25 секунд раньше расписания, сообщает «Би-би-си».

Согласно сообщениям в СМИ, инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 мая, машинист подумал, что его поезд должен был покинуть вокзал Нотогава в 07.11 по местному времени вместо фактического запланированного времени 07.12. Он не заметил ожидающих на платформе пассажиров и тронулся, покинув станцию на 25 секунд раньше времени.

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Японские поезда имеют репутацию экстремальной пунктуальности, поэтому возмущенные пассажиры, которые планировали попасть в поезд за минуту до отправления, незамедлительно пожаловались оператору.

В заявлении оператора «большие неудобства», которые были причинены пассажирам назвали «действительно непростительными».

Предыдущий известный аналогичный инцидент произошел в ноябре, когда компания извинялась за ушедший раньше времени поезд в Токио.