«Известия»: в потребительскую корзину россиян добавят рыбы

Россиян ожидает увеличение нормы потребления рыбы и рыбопродуктов в потребительской корзине, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у премьера Дмитрия Медведев.

Вопрос увеличения доли рыбной продукции поручено проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития, отмечает издание. Ведомства должны представить предложения до середины июня.

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Правительство также поручило разработать отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли, рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов на в строительство рыбозаводов, а также пересмотреть квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку в России.

Как отмечается, в Росрыболовстве считают, что потенциал рыбной промышленности способен значительно увеличить потребление рыбы и морепродуктов.