Роспотребнадзор усилил контроль за молочной продукцией, сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за молочной продукцией, сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел масштабное исследование российского рынка молочных продуктов.

Как стало известно, проверка проводилась среди таких категорий молочной продукции, как творог 9%, питьевое молоко 3,2% и сливочное масло 72,5% жирности.