Корпорация МСП и компания СТАН обсудили проект поддержки высокотехнологичного бизнеса

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и компания СТАН – обсудили возможности сотрудничества по вопросам поддержки высокотехнологичного бизнеса в рамках проходящей в Москве Международной выставки «Металлообработка – 2018», говорится в пресс-релизе корпорации.

Совместно с Корпорацией МСП компания СТАН планирует привлечь к технологическому аудиту российские высокотехнологичные стартапы и средний бизнес, таким образом способствуя росту смежных отраслей промышленности.

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Оказание консолидированной поддержки «быстрорастущим» инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП является одним из приоритетных направлений поддержки малого и среднего бизнеса, отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман. «Учитывая нормативно установленную квоту по увеличению планируемого объема закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП, в 2018 году ожидается увеличение объема закупок такой продукции у субъектов МСП до не менее 40 млрд рублей, – сказал он. – В этой связи ключевое значение приобретает консолидация мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП различными институтами развития, в том числе в целях их последующего успешного участия в закупках крупнейших заказчиков».

К программе по реализации поддержки малых и средних предприятий, которую реализует «Корпорация МСП», в ноябре 2017 года присоединилась компания «Иннопрактика». В составе рабочей группы представители «Иннопрактики» оказывают программе экспертную поддержку.

С 2017 года Корпорация МСП активно развивает направление кредитно-гарантийной поддержки высокотехнологичных и инновационных стартап-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. На сегодняшний день в рамках направления поддержки стартап-проектов Корпорация предоставила 10 гарантий по 8 проектам на общую сумму 2,25 млрд рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 4,1 млрд рублей кредитных средств.