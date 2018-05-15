Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по строительству «Северного потока — 2»

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка «Северного потока-2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В Nord Stream 2 также сообщили, что все необходимые разрешения и согласования по проекту в России будут получены до начала строительства, запланированного на 2018 год.

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Разрешения должны будут выдать Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Росприроднадзор.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект «Северный поток — 2».

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) инициировало расследование в отношении компаний, которые осуществляют финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2».