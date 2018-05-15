Минфин намерен скоро внести в кабмин проект о передаче Промсвязьбанка Росимуществу

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин на днях внесет в правительство проект распоряжения о передаче Промсвязьбанка Росимуществу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас готовится к внесению проект распоряжения правительства о передачи его в казну. Надеюсь, сегодня-завтра (будет внесен в правительство)», — сказал Моисеев.

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Он также отметил, что, несмотря на то что Промсвязьбанк еще не передан Росимуществу, банк уже сейчас начал обслуживать контракты гособоронзаказа и несколько контрактов уже ведет.

Моисеев добавил, что Минфин рассчитывает на то, что Промсвязьбанк выйдет на прибыль уже в четвертом квартале 2018 года.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк в марте вернул Центробанку 100 млрд рублей.