Картофель фри из США предложили запретить ввозить в Россию

Национальный плодоовощной союз предложил запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и стран, поддержавших антироссийские санкции. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу союза Сергея Королева.

«Введение ограничений на поставки импортного замороженного картофеля фри, по мнению Союза позволит не только поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, занимающихся производством картофеля-сырья, но и будет способствовать сохранению рабочих мест на вновь созданных перерабатывающих предприятиях, а также повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции», — говорится в обращении союза, направленном в Минсельхоз.

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Отмечается, что доля импорта замороженной картошки фри в 2017 году составила 94%, при этом в 2018 году у России появились мощности, позволяющие производить достаточное количество продукта.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций.