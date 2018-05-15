Трамп и Трюдо обсудили договор о зоне свободной торговли

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастином Трюдо обсудили торговый договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп переговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить новые переговоры о торговом договоре о Североамериканской зоне свободной торговли. Президент Трамп подчеркнул важность скорейшей выработки договоренностей», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для подписания нового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).