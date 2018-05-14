Чистый отток капитала из России вырос до $21 млрд

Чистый отток капитала из России в период с января по апрель вырос на 17,3% и составил $21 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил $21 млрд против $17,9 млрд годом ранее. При этом, в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора», — заявили в ЦБ.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что более $430 млрд незаконно вывели из России за период с 2000 года по 2017 год.