ОПЕК выполнила соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 160%

ОПЕК в апреле текущего года увеличила добычу нефти в месячном выражении на 12,1 тыс. баррелей в сутки, до 31,93 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы организации.

Отмечается, что ОПЕК выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 163%.

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«Рост добычи нефти (в месячном выражении) в Саудовской Аравии и Алжире был частично компенсирован снижением добычи, главным образом, в Венесуэле, Габоне и Нигерии», — уточнили в ОПЕК.

Также стало известно, что организация повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 0,02 млн баррелей в сутки, до 1,65 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила $78 впервые с ноября 2014 года.