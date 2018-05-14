Кудрин хочет сделать работу Счетной палаты более открытой

Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в ходе встречи с президиумом фракции «Единая Россия» заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты России более открытой, сообщил первый замруководителя ЕР Андрей Исаев, передает РИА «Новости».

Кудрин 14 мая встретился с президиумом фракции в Госдуме.

Реклама

Как рассказал первый замруководителя ЕР Андрей Исаев по итогам консультаций, Кудрин в ходе встречи заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты более открытой для общества.

«Он (Кудрин) нам сегодня сказал, он хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества для того, чтобы этот инструмент стал инструментом и парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства», — сказал Исаев.

Ранее один из участников заседания фракции рассказал, что Кудрин согласился возглавить российскую Счетную палату.