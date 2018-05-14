Сечин прокомментировал финансовую отчетность «Роснефти» за первый квартал 2018 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя отчетность за 1 квартал 2018 года, заявил, что компания продемонстрировала существенное улучшение финансовых результатов, что особенно наглядно подтверждает динамика свободного денежного потока, который достиг 142 млрд руб., или 2,5 млрд долл. по итогам отчетного периода.

«В этом году компания уже сократила уровень краткосрочных финансовых обязательств на 49%, значительно улучшив структуру долгового портфеля.

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Во втором квартале 2018 года компания представила совету директоров комплекс дополнительных инициатив по повышению инвестиционной привлекательности.

В настоящее время компания приступила к их плановой реализации, что приведет к положительным результатам в ближайшие кварталы.

С учетом этой работы, а также относительно благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем дальнейшего снижения долга компании и увеличения отдачи для акционеров», — отметил Сечин.