«Роснефть» сохранила положительную динамику роста свободного денежного потока

«Роснефть» по итогам I квартала 2018 года сохранила положительную динамику роста свободного денежного потока в отличие от большинства конкурентов, сообщила компания в понедельник.

Свободный денежный поток НК остается положительным уже на протяжении 24 кварталов подряд. В отчетном периоде показатель составил 142 млрд руб (или 2,5 млрд долларов). Это более чем в 3,2 раза больше, чем в IV квартале 2017 года.

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Среди мировых мейджоров «Роснефть» имеет наибольшую динамику роста показателя свободного денежного потока в квартальном выражении (257%).

Девять банков рекомендуют «покупать» акции НК «Роснефть». Рекомендации о продаже отсутствуют.

Краткосрочные финансовые обязательства Компании сократились к концу марта на 49% за счет их рефинансирования долгосрочными заемными инструментами и планового погашения.

Минимальный уровень дивидендных выплат был увеличен с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО.