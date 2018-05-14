Новак рассказал о возможном влиянии на рынки выход США из СВПД

И.о. министра энергетики Александр Новак заявил, что ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такой ответ министр дал, комментируя влияние выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на нефтяные рынки.

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«Мы будем мониторить ситуацию. В принципе, уже заявлено о том, что санкции в течение 180 дней будут восстановлены, поэтому нужно смотреть, как рынок будет реагировать. Сейчас рано что-либо сейчас говорить. В любом случае, у нас есть все инструменты, которые могут быть задействованы для балансировки рынка», — сказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что Минэнерго не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке.