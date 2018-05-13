Посол США в ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2»

Американский посол на территории Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока — 2». Его слова приводит Funke Mediengruppe.

«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идет о российском влиянии», — заявил Гренелл.

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Он добавил, что в настоящее время США тесно взаимодействуют с европейскими странами, которые тоже обеспокоены проектом. По его словам, нынешний вариант «Северного потока — 2» является «очень проблематичным».

Ранее немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.