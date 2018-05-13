В Британии спрогнозировали лидерство России в экспорте нефти и газа к 2040 году

Специалисты британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) обновили прогноз в отношении энергопотенциала российской стороны. Информация размещена на официальном сайте организации.

Согласно данным BP, российская сторона сохранит на протяжении следующих 20 лет статус крупнейшей страны-экспортера нефти и газа в мире. К 2040 году Россия будет экспортировать примерно 9 млн кубометров нефти в сутки и 35 млрд кубометров газа, но уступит лидерство по добыче нефти Саудовской Аравии и США, а по добыче газа – только американской стороне. При этом доля российской стороны в мировом производстве энергоресурсов упадет до 9%.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит в мае 320,6 млрд руб.