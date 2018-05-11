Источник рассказал о мере наказания за соблюдение антироссийских санкций

Законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций на территории России вводит наказание в виде лишения свободы до 4 лет и штрафы до 600 тыс. руб. для физических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

«Согласно тексту законопроекта, предлагается ввести наказание штрафом в размере до 600 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 4 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового», — заявил источник.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответственности за соблюдение санкций против России в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 мая.