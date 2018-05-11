Песков: Медведев еще не представил Путину предложения по составу правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев пока не представил главе государства Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока этого сделано не было», — сказал Песков.

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Как стало известно, Госдума одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего проголосовало 430 человек.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.

Ранее Песков сообщил, что Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу.