Германия сообщила о поддержке проекта «Северный поток — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Северный поток» — является ли это частным коммерческим проектом и придерживается ли федеральное правительство до сих пор этого мнения? На этот вопрос я могу ответить: «Да», — сказал Маас на пресс-конференции в Москве.

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Ранее сообщалось, что польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) инициировало расследование в отношении компаний, которые осуществляют финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечается, «Газпром», E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall обратились в ведомство с заявкой по поводу создания совместного предприятия для реализации проекта газопровода. В Польше усмотрели в этом нарушение антимонопольного законодательства.