Власти скорректируют бюджетный процесс ради выполнения нового «майского указа»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выполнение нового «майского указа» президента потребует внесения определенных корректив в бюджетный процесс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Определенные коррективы нужно будет внести и в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки, мы тоже, коллеги, это с вами обсуждали», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что средства на выполнение указа должны быть найдены.

«По поводу ресурсов. Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом. Конечно, министерство финансов, как и раньше, будет следить за эффективностью расходов», — добавил Медведев.

Ранее Медведев сообщил, что объем средств на реализацию майского указа будет увеличен на треть и составит около 25 трлн руб.