Франция заявила о готовности ЕС оспорить новые санкции США против Ирана в ВТО

Официальный представитель правительства Франции Бенжамин Гриво заявил о готовности стран Евросоюза (ЕС) оспорить американские санкции в отношении Ирана, если они будут затрагивать интересы европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

«Европейский союз готов оспорить в ВТО любую одностороннюю меру, которая может затронуть интересы европейских компаний, и намерен ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО», — сказал Гриво.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана уличил американского президента Дональда Трампа в многократной лжи.