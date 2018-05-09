ЕБРР ухудшил прогноз России по ВВП в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту российского ВВП в 2018 году в связи с геополитическими факторами. Об этом сообщается в отчете банка.

Согласно опубликованным данным, прогноз по темпам роста экономики России был понижен с 1,7% до 1,5%.

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«Рост будет поддерживаться продолжающимся восстановлением потребления и увеличением инвестиций, а также высокими ценами на нефть и стабилизацией макроэкономической ситуации», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что основные риски для экономики России связаны с ценами на нефть, недостаточными инвестициями и отсутствием реформ.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития Максим Орешкин рассчитывает на то, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вернется на российский рынок.