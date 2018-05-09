CNN: агенты Мюллера допросили Вексельберга из-за крупных платежей адвокату Трампа

Агенты спецпрокурора Роберта Мюллера допросили российского бизнесмена Виктора Вексельберга по вопросу крупных платежей, которые поступили на счет Майкла Коэна, личного адвоката президента США Дональда Трампа, после победы последнего на выборах, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Коэну переводили деньги связанные с Вексельбергом структуры, речь идет о сотнях тысяч долларов. Отмечается, что характер деловых отношений Коэна с Вексельбергом неясен.

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Ранее адвокат Майкл Авенатти, который представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в судебной тяжбе с Трампом, написал в твиттере, что Коэн получил $500 тыс. от российских олигархов после победы Трампа на выборах в 2016 году.

Также ранее сообщалось, что команда спецпрокурора США опросила Виктора Вексельберга.