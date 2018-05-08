Пашинян поздравил Медведева с назначением на пост премьера

Новый премьер-министр Армении Никос Пашинян поздравил своего коллегу Дмитрия Медведева с назначением на пост главы правительства России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я только что поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьер-министра России и поблагодарил его за поздравления, адресованные мне», — сказал Пашинян.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром.

Также сообщалось, что Госдума одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

8 мая президент Армен Саркисян подписал указ, по которому Никол Пашинян становится премьером страны.