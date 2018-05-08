Госдума одобрила кандидатуру Медведева на пост премьера

Госдума одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего проголосовало 430 человек.

Процедура назначения Медведева главой правительства будет завершена после того, как Путин подпишет соответствующий указ.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

В КПРФ обещали не поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России.