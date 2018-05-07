Путин обсудит с Вучичем реализацию инвестпроектов

Президент России Владимир Путин 8 мая на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем обсудит реализацию совместных инвестпроектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Восьмого мая президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который будет находиться в Москве с рабочим визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что в ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам.

В прошлом году президент Сербии Александр Вучич сообщил, что он рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).