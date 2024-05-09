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В ДНР сообщили, что ВСУ пытаются отступать с позиций в Красногоровке

ТАСС: в Красногоровке ВСУ пытаются покинуть свои позиции

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска пытаются покинуть позиции в Красногоровке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ДНР.

«В Красногоровке противник не выдерживает натиска, пытается бежать с позиций, выходить из города», — говорится в сообщении.

При этом, все пути подхода к Красногоровке находятся под полным огневым контролем российских сил, уточнил источник.

До этого сообщалось, что десантники из России прорвали оборону Вооруженных сил Украины возле города Северск в ДНР. Российские военные сосредоточили подразделения воздушно-десантной дивизии и активно наступают в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги к востоку от села.

Уточняется, что бригада Вооруженных сил Украины, находящаяся на передовых позициях, находится на исходе сил.

Незадолго до этого ВСУ атаковали беспилотниками украинских мирных жителей, которые решили перейти на сторону России с территории, контролируемой Киевом в Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль Новокалиново в ДНР.

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