Ученые научились предсказывать суицидальное поведение с помощью ИИ

Международная группа ученых из США и Греции разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), предсказывающий склонность к суицидальным мыслям и поведению, включая членовредительство. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Систему обучили на данных опросов 4019 жителей США в 2021 году. Участникам предложили оценить 48 изображений по семибалльной шкале в диапазоне от 3 до -3 в шести категориях: спорт, катастрофы, милые животные, агрессивные животные, природа и взрослые люди в купальных костюмах.

По словам ученых, использование заданий на оценку изображений может показаться простым, но оно эффективно показывает, как человек воспринимает вознаграждение и отвращение. Это знание важно для понимания личности и поведения.

Когда данные были подключены к системе ИИ, разработанной Северо-западным университетом и Университетом Цинциннати, нейросеть смогла предсказать четыре показателя суицидальных мыслей и поведения: пассивные суицидальные мысли (желание без плана); активное мышление (текущие и конкретные мысли); планирование свести счеты с жизнью; и планирование стратегий выживания для предотвращения членовредительства.

По словам ученых, точность прогнозов алгоритма составила 92%, что выше, чем у других методов оценки суицидальных намерений.

Ранее ИИ научился предсказывать развитие метастаз при раке легких.