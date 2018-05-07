Московский суд впервые признал криптовалюту имуществом

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу гражданина-банкрота принадлежащую ему криптовалюту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансового управляющего Алексея Леонова.

«Суд разрешил вопрос о разногласиях между финансовым управляющим и должником и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы. Суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом», — сказал Леонов.

Уточняется, что таким образом, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу Леонова и отменила вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы. Леонов просил суд первой инстанции включить содержимое криптокошелька должника в его конкурсную массу.