Самым молодым миллионером на Украине стал семилетний ребенок

И.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил, что количество гривневых миллионеров на Украине выросло в прошлом году на 16%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доходы в размере более 1 млн гривен ($38 тыс), полученные в 2017 году, задекларировали 4063 плательщика. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек», — сказал Продан.

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Он подчеркнул, что самому молодому налогоплательщику, задекларировавшему доход более 1 млн гривен, исполнилось 7 лет, а самому старшему — 99 лет.

Продан добавил, что лишь один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен ($38 млн).

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко спустился на одну строчку в ежегодном рейтинге ста самых богатых украинцев.