Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

Почти 230 беспилотников сбили в Брянской области за сутки

В Брянской области за сутки сбили 229 беспилотников ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО и другие подразделения перехватили за сутки в Брянской области 229 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Всего с 8.00 утра 15 февраля над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС – Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 229 вражеских БпЛА», — написал он.

Богомаз заявил, что Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате которой были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

По его словам, такое количество дронов одновременно за сутки не атаковали ни один российский регион.

15 февраля брянский губернатор сообщил о начале массированной атаки. К вечеру в регионе были перехвачены более 170 беспилотников самолетного типа. Под удары попали энергообъекты, в связи с чем пропало электричество и отопление в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске.

Ранее в Белгородской области FPV-дрон ударил по машине.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!