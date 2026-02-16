Почти 230 беспилотников сбили в Брянской области за сутки

Силы ПВО и другие подразделения перехватили за сутки в Брянской области 229 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Всего с 8.00 утра 15 февраля над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС – Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 229 вражеских БпЛА», — написал он.

Богомаз заявил, что Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате которой были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

По его словам, такое количество дронов одновременно за сутки не атаковали ни один российский регион.

15 февраля брянский губернатор сообщил о начале массированной атаки. К вечеру в регионе были перехвачены более 170 беспилотников самолетного типа. Под удары попали энергообъекты, в связи с чем пропало электричество и отопление в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске.

