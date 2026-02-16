Более трети выпускников российских вузов получают избыточное образование

Более трети выпускников российских вузов имеют избыточное образование для своей профессии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статью НИУ ВШЭ «Феномен «избыточного образования».

Согласно исследованию, большая часть выпускников с избыточным образованием трудоустроена в сферах, где квалификационные требования невысоки. Это гостиничный бизнес и общепит (64%), торговля (55%), транспорт и хранение, работа в этих сферах предполагает высокую физическую нагрузку (62%), а также финансы и страхование (59%), в данных сферах есть много рутинных задач.

Также почти 10% выпускников в сфере образования избыточно образованы. Аналогичная ситуация наблюдается в здравоохранении (19%), сфере информации и связи (около 23%), а также в науке (23%).

Исследование проводилось среди выпускников высшего образования по программам бакалавриата или специалитета в 2021–2023 годах в возрасте 18–29 лет, которые не продолжили обучение в магистратуре или аспирантуре.

Избыточное образование (с англ. overeducation) — термин, который означает снижение ценности высшего образования за счет перенасыщения рынка труда выпускниками определенных специализаций высших учебных заведений. На этом фоне высококвалифицированные специалисты вынуждены занимать должности, не требующие высокого уровня подготовки.

16 февраля председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует разработать отдельную стратегию развития негосударственного образования, которая будет учитывать особенности частного сектора и синхронизироваться с национальными целями, а также позволит использовать потенциал отрасли в интересах России.

Развитие негосударственного образования позволит в дальнейшем укрепить всю систему и повысить качество подготовки будущих поколений, подчеркнул Слуцкий.

Ранее Путин поручил Кабмину доработать стратегию развития образования до 2036 года.